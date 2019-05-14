南韓9座朝鮮時代「儒家書院」獲推薦　可望6月登世界遺產

▲ 慶州玉山書院。（圖／南韓文化財廳，下同）

國際中心／綜合報導

南韓文化財廳14日宣布，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會（WHC）專業諮詢機構「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）推薦將9座反映儒學理念的朝鮮時代教育機構「南韓書院」增列《世界遺產名錄》，有望6月通過。

根據《韓聯社》，這9座書院包括慶尚北道的榮州紹修書院、安東陶山書院、安東屏山書院、慶州玉山書院，慶尚南道的達成道東書院、咸陽藍溪書院及全羅南道的長城筆岩書院、全羅北道的井邑武城書院及忠清南道的論山遁岩書院。

請繼續往下閱讀...

▲ 玉山書院建於1572年。

ICOMOS負責審理各國申請入遺的文化遺址，將其分為推薦登記、保留、退回重報及無法登記4種，並向UNESCO世界遺產中心及申請國傳達結果。獲推薦的文化遺址若無特殊狀況，就會被增列進《世界遺產名錄》。

《韓聯社》報導，獲推薦的9座書院早在2009年以前就被列入國家指定文物史蹟，保存良好。政府曾在2016年申請入遺，但ICOMOS要求退回重報。此次政府時隔3年重新申請，加強申請內容後再度挑戰，終於獲得推薦。

文化財廳指出，WHC將於6月底在亞塞拜然首都巴庫召開年會，屆時應可知道最終結果；通常WHC召開年會時都會接受ICOMOS的推薦。若這9座儒家書院順利入遺，南韓將擁有14座世界文化遺產，包括慶北佛國寺、首爾昌德宮等。

▲▼ 長城筆巖書院建於1590年。