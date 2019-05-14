狠父3拳揍斷頭骨殺2月大親兒　怨「玩遊戲被打斷」每天毛巾勒子15hrs

▲ 死去的男嬰才2個月大。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓先前發生一起殺子悲劇，一名近30歲的父親平時沉迷於遊戲，但在兒子出生後，打遊戲經常被打斷，後來只要兒子哭鬧，便以毛巾將他綁住，有天竟突然情緒失控，揮拳將兒子打死，手法相當殘忍，日前遭到拘留。且事後調查發現，慘劇發生當時，男嬰的母親正呼呼大睡。

蔚山地方檢察廳13日指出，該名29歲男子和妻子平時成天待在家中，以6台電腦狂刷遊戲以獲取裝備，再上網販售裝備維生，2018年11月生下兒子。男子身上背著數千萬元的貸款，飽受欠債壓力，又必須照顧孩子，無法專心刷遊戲拿裝備，收入減少，因此將兒子當成出氣筒。

自去年12月至今年1月間，每當兒子因肚子餓或其他原因哭鬧，男子便會拿出2條毛巾，將男嬰的上半身及下半身緊緊綁住。據檢方說法，男子每天以這樣的手法虐待兒子長達15小時，持續一個月左右；且男嬰母親明明親眼目睹丈夫暴行，卻選擇袖手旁觀。男嬰肋骨因此多處骨折，卻直到死後才被人發現。

1月18日凌晨2時左右，男子正專心玩手機遊戲時，本在睡夢中的兒子突然醒來、開始大哭，一氣之下以拳頭狂揍他頭部3下。男嬰事後緊急被送往醫院，但因頭骨骨折及腦出血，宣告不治。

男子最初在警方問訊時宣稱，「把兒子摔到地上」，隨後才在檢方調查過程中坦白，被依虐待兒童致死及虐童罪嫌起訴。檢方指出，「驗屍時發現男嬰身上有被毛巾綑綁造成的肋骨骨折及全身瘀青。男子妻子也曾目睹丈夫虐待兒子，但事發當時正在睡覺。」