人夫求歡遭拒出氣9月兒　妻進門看「整張小臉發黑」哭到抽搐求救！

▲摩根因為被老婆拒絕行房，竟將9月大兒子弄窒息。（圖／翻攝自Stafford Crown Court）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一對夫妻因為老公摩根（Luke Morgan）和老婆愛瑪（Emma Cole）日前因為性生活無法溝通協調，愛瑪擔心兒子還沒有睡著，摩根就急著求歡，兩人爆發口角後，摩根竟狠心將兒子拿起來毆打、摔地最後窒息身亡。開庭時陪審團聆聽到摩根對待兒子的虐待，甚至痛心落淚。

根據英國《太陽報》報導，26歲的摩根在兒子泰勒（Tyler）出生之後，並沒有相當適應當父親的生活，反而常常在泰勒都還沒有睡覺時，就像老婆求歡，但愛子心切的愛瑪卻時常拒絕。日前摩根再度遭到拒絕，一氣之下兩人發生激烈口角，他竟趁愛瑪不注意，跑到房間將年僅9個月大的兒子暴力毆打，甚至在兒子的手臂上咬出一大塊齒痕。

等到愛瑪發現時，小泰勒已經沒有反應，肋骨甚至斷裂、窒息身亡，夫妻遭到警方逮捕後，附近鄰居作證表示時常在深夜聽到小倆口爭執，孩子爆哭的聲音。檢察官史密斯（Andrew Smith）表示，摩根坦承泰勒的死亡，是因為他刻意勒死，並且壓迫胸腔，過去他曾逼迫孩子吞下辣椒脆片、檸檬汁等虐待狀態，而這次發生這齣悲劇，只是因為他遭到愛瑪拒絕行房。

愛瑪發現兒子斷氣第一時間，立刻通報警消並且給予急救，直到救護人員到場時，只剩下挽救不了的孩子跟啜泣的母親，兩人目前以過失致死、虐待、謀殺等罪待法官判決。