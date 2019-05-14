越南良心犯增加三分之一　《網路安全法》加大管制力量

▲越南有一些異議份子在臉書等社群軟體發布反政府言論。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

國際特赦組織（Amnesty International）13日公布了一份報告，自去年以來，越南的良心犯人數增加了近三分之一，在128名被捕的異議者中，有近10％是因在臉書等社交媒體上發布反國家的評論。

據《路透社》報導，國際特赦組織越南倡議專員阮長善（NguyenTruong Son，譯音）表示，越南當局已經意識到臉書是最後一個人們可以和平地說出自己的想法、傳播新聞等等，而這些都是他們非常擔心的。

阮長善還透露，越南當局在過去的一年裡，明確且積極地打壓社群媒體。國際特赦組織的報告中也呼籲美國代表，在之後與越南一起舉行的人權會議上提出這個問題。

隨著越南通過《網路安全法》，要求臉書、Google等科技公司必須在越南設辦公室，並儲存越南用戶資料於越南境內，一些公司職員私下表示，擔心該法案會使當局更容易藉此逮捕人。

越南在1月份指控臉書違反法律，允許用戶發布反政府言論，成為異議的主要平台，對此，臉書發言人拒絕對該報導發表評論。儘管在越南共產黨執政下的越南，逐漸傾向市場導向經濟，並進全面改革，但當局卻幾乎容不下任何的批評。

國際特赦組織所定義的良心犯，為沒有使用或提倡暴力，但因其身分或是信仰遭羈押的人。