外帶囉喏麵回家...醬汁中驚見「斷掉老鼠頭」噁翻：身體該不會已下肚

▲買「囉喏」被加料。（圖／翻攝自Facebook／黑店睇真D）



國際中心／綜合報導

不少人都踩過買外食被「加料」的地雷！馬來西亞就有一名網友在臉書抱怨表示，日前打包當地知名美食「囉喏」（Rojak）回家當晚餐，沒想到正準備開開心心享用，卻在醬汁中驚見一顆「老鼠頭」，讓他超級反胃，決定將此事PO上網和大家分享。

據中國報報導，這3張照片隨後被其他網友分享至臉書專頁「黑店睇真D」並打上，「我怕的不是那老鼠頭，我怕的是老鼠身是不是一半在肚子了？」，圖中可見這盒外帶的囉喏麵，上頭的醬料中隱約可以看到一坨黑黑的東西，而受害者表示，當時他將這坨「髒東西」拿到水龍頭底下沖水，沒想到這竟是顆斷掉的老鼠頭，還可以清晰的看見老鼠的鬍鬚和五官，讓他當場反胃。

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▲斷掉老鼠頭。（圖／翻攝自Facebook／黑店睇真D）



事主在驚嚇之餘，還再次將老鼠頭放回囉喏麵上拍照發文，不少網友看到後紛紛表示「真的噁翻！」、「好想吐」、「恐怖死了」、「切口這麼整齊？」、「原PO中『頭』獎了！」，更有一大批網友狂洗版懇求原PO「公開店名」，以免下一位客人受害。