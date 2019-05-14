媽媽要冰塊！麥當勞員工卻裝滾燙熱水　4歲童一喝尖叫起水泡

▲萊尼喝到滾燙熱水，嚇到眼中都是淚水。（圖／翻攝自臉書／Emily Dolbeer）



國際中心／綜合報導

美國一名母親艾蜜莉（Emily Dolbeer）日前要帶著4歲女童萊尼（Lainey）前往迪士尼樂園，途中在奧勒岡州波特蘭國際機場享用麥當勞早餐時，她拿著保溫瓶請店員裝冰水給她，怎料孩子大口喝下的卻是滾燙熱水，導致嘴唇、下巴與脖子都起了水泡。

艾蜜莉10日在臉書寫下這段不愉快的經歷，她指出旅程一開始都很順利，到機場通過安檢後她與女兒先到麥當勞吃早餐，「我詢問員工是否能裝滿我女兒的水瓶，對方說『想要冰塊嗎』，我回答那就太好了。」萊尼的水瓶還貼有迪士尼公主的貼紙，由於特殊的保冰效果，無法從瓶身感受到裡面液體的溫度。

買完早餐後，艾蜜莉與女兒找到位置坐下，孩子提到自己很渴便開始喝水，當下卻立刻痛到放聲尖叫。母親氣憤表示，員工裝的是滾燙的熱水，溫度比她平時所喝的咖啡或茶都要高，她一邊安撫女兒，一邊去質問員工為何發生這種事，特別是她還說過她要冰塊，但這家麥當勞卻無法處理危機。

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▲媽媽拍下萊尼受傷的照片，希望涉事的麥當勞可以加強訓練。（圖／翻攝自臉書／Emily Dolbeer）



艾蜜莉要求員工填寫事故報告，讓她相當不滿的是，其中還有一名女子問她是否要去度假，她回答要去迪士尼樂園後，對方居然又說「這麼痛就不會感到快樂了」，顯現出員工非常缺乏同理心。

《太陽報》報導，這是萊尼第一次去迪士尼樂園，雖然後來如期到了現場，孩子的下巴卻貼著OK蹦，每張相片都可以看到，她的嘴唇與嘴裡也有水泡。該家麥當勞的負責人麥可（Mike Kennedy）事後表示，「客人與工作人員的安全是我們的首要事項，我們非常重視此事並展開調查。」

▼艾蜜莉說明圖中脖子下方有個獨角獸的圖案並非燙傷，女兒受傷的地方主要是嘴唇、舌頭與下巴。

