媽媽要冰塊！麥當勞員工卻裝滾燙熱水　4歲童一喝尖叫起水泡

▲萊尼喝到滾燙熱水,嚇到眼中都是淚水。(圖/翻攝自臉書/Emily Dolbeer)



國際中心/綜合報導

美國一名母親艾蜜莉(Emily Dolbeer)日前要帶著4歲女童萊尼(Lainey)前往迪士尼樂園,途中在奧勒岡州波特蘭國際機場享用麥當勞早餐時,她拿著保溫瓶請店員裝冰水給她,怎料孩子大口喝下的卻是滾燙熱水,導致嘴唇、下巴與脖子都起了水泡。

艾蜜莉10日在臉書寫下這段不愉快的經歷,她指出旅程一開始都很順利,到機場通過安檢後她與女兒先到麥當勞吃早餐,「我詢問員工是否能裝滿我女兒的水瓶,對方說『想要冰塊嗎』,我回答那就太好了。」萊尼的水瓶還貼有迪士尼公主的貼紙,由於特殊的保冰效果,無法從瓶身感受到裡面液體的溫度。

買完早餐後,艾蜜莉與女兒找到位置坐下,孩子提到自己很渴便開始喝水,當下卻立刻痛到放聲尖叫。母親氣憤表示,員工裝的是滾燙的熱水,溫度比她平時所喝的咖啡或茶都要高,她一邊安撫女兒,一邊去質問員工為何發生這種事,特別是她還說過她要冰塊,但這家麥當勞卻無法處理危機。

▲媽媽拍下萊尼受傷的照片,希望涉事的麥當勞可以加強訓練。(圖/翻攝自臉書/Emily Dolbeer)



艾蜜莉要求員工填寫事故報告,讓她相當不滿的是,其中還有一名女子問她是否要去度假,她回答要去迪士尼樂園後,對方居然又說「這麼痛就不會感到快樂了」,顯現出員工非常缺乏同理心。

《太陽報》報導,這是萊尼第一次去迪士尼樂園,雖然後來如期到了現場,孩子的下巴卻貼著OK蹦,每張相片都可以看到,她的嘴唇與嘴裡也有水泡。該家麥當勞的負責人麥可(Mike Kennedy)事後表示,「客人與工作人員的安全是我們的首要事項,我們非常重視此事並展開調查。」

▼艾蜜莉說明圖中脖子下方有個獨角獸的圖案並非燙傷,女兒受傷的地方主要是嘴唇、舌頭與下巴。



