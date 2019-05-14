6歲小妹遭老爸「斬右腳泡藥酒」　遺體6萬塊賣商人…肢解成人體拼圖

▲坦尚尼亞的傳統習俗，導致許多孩子遭到分屍。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

東非國家坦尚尼亞日前傳出一名想要致富的父親，竟然聽從當地巫師的話，將6歲女兒支解後，砍下部分身體拿來泡藥酒，其他的則是隨意的四散各地亂掩埋，總是聯合國過去曾譴責這樣的「非人道儀式」，但還是無法阻止非洲地區部分的傳統習俗，導致不少孩童受害。

綜合外媒報導，年僅6歲的小女孩蘿絲（Rose Japhet），遺體在居住的村莊西南部被找到，但是卻已經屍首分離，右腳的部分也遭到截肢。她的父親表示，因為當地巫師和不肖商人提到將孩子的部分肢體拿去泡酒後喝下，就可以達到致富發財的願望。

蘿絲的父親表示，一名商人告訴他要以美金2000元（約台幣6萬元）買下女兒，所以女兒被殺後可以分到部分肢體泡的藥酒，此外蘿絲的頭顱也被斬下不知被拿去做什麼功用。警方事後找到這名商人，商人也坦承自己慫恿該名父親賣掉女兒。

在坦尚尼亞光在今年一月，就曾有10位介於2歲至10歲的孩童「喪命於傳統習俗之下」，當地認為將有白化症的人肢解並且作為藥材就可以帶來好運，導致許多家庭不惜一切的賣掉自己的白化症小孩，縱使遭受到國際人道組織的譴責，但被救出的孩子仍然有限。