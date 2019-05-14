貿易戰火恐直接重擊南韓　「近3成出口依賴中國」料損270億

▲ 排滿貨櫃的釜山港是世界地5大港。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中國13日宣布對美國進口商品加徵關稅，貿易戰持續升溫，若談判最終宣告破裂，全球經濟恐將陷入交易減少、景氣倒退的惡性循環。南韓《東亞日報》13日刊登社論指出，高度依賴美中的南韓經濟可能直接受到高額關稅重擊，因半導體景氣不振而萎縮的出口也亮起紅燈。

由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首的協商團隊10日與中國國務院副總理劉鶴率領的協商團隊9日及10日於華府美國貿易代表署（USTR）展開談判，未能達成協議。且劉鶴離開美國前並未拜會總統川普（Donald Trump），與4月初在華盛頓進行貿易談判時的行程有所不同。

USTR在談判結束後聲明指出，川普已經下令啟動對其餘3250億美元的中國進口商品加徵關稅的程序，持續對中國施壓。此前，美國在10日零時正式將2000億美元中國商品關稅自10%上調至25%。川普11日更在推特上警告，「若是要等我連任後再來談判的話，我只能說會變得更糟。他們如果夠聰明的話，最好現在就採取行動。」

請繼續往下閱讀...

▲ 美中貿易談判破裂。（圖／達志影像／美聯社）

隨著貿易戰緊張情勢漸升，全球經濟前景也蒙上陰影。國際貨幣基金組織（IMF）在《2019年世界經濟展望報告4月號》中分析指出，若美中將彼此的所有進口產品關稅提高至25%，第一年內雙邊貿易規模將縮減25%至30%，美國國內生產總值（GDP）成長率將下降0.3%至0.6%，中國將下降0.5%至1.5%，全球經濟成長率也將下降0.2%左右。

美國經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit指出，貿易談判破裂將對中國出口產生龐大的負面衝擊，對中國提供電子、化學產品等中間財的日本及南韓勢必受到漣漪效應影響。南韓對中國的出口依賴度高達26.8%，對中國出口產品的中間材料比例更達到80%。

南韓貿易協會報告指出，南韓年度總出口恐將減少8.7億美元（約新台幣270億元）。專家憂心，若兩國無法達成協議、形成一場持久戰，不僅世界貿易萎縮，還會引起企業投資延遲、金融市場動盪及油價下跌，恐將二度打擊出口及整體景氣狀況。