中美貿易戰「澳洲立場遊走危險邊緣」　總理莫里森：美是友，中是客

▲澳洲總理莫里森提到中美貿易戰「澳洲立場」。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

美中貿易戰開始，導致兩國關係也受到影響，全球經濟體系受到牽連之際，連其他國家也紛紛關心其動向。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前接受當地媒體訪問時就提到，「中國是客戶、美國是好友，澳洲根本不需要選邊站。」

綜合外媒報導，目前中美貿易戰升溫，中國出現大動作的反擊，13日宣布將從6月1日開始針對已實施加徵關稅的總值600億美元美國商品清單，部分提高加徵關稅稅率，分別實施25％、20％ 或10％加徵關稅，引發美國道瓊工業指數大跌617點，看在其他國家眼裡不禁對國際局勢產生憂心。

澳洲總理莫里森卻樂觀看待，面對中美貿易戰，澳洲維持兩國關係的不二法門，「中國是客戶、美國是好友，我們不必選邊站，也不用放棄現有的狀態」看似兩邊拉攏好的話，卻立刻引來國內反對派的砲轟，認為「美國是好友」這番話還是明顯讓美中明顯有別。

前澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）表示，不論是面對中國或是其他夥伴國，都應該要以「對等」的方式看待，所有的人都是貿易夥伴。此外反對黨工黨領導人在表示「中國對澳洲而言一樣重要，中、澳、美是一個相當複雜的關係，並非可以用朋友、夥伴等關係就能形容貼切。」