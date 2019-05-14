夫妻照顧3歲孤兒…突遭政府強行帶走　「便衣人牆」闖門擄孩

▲夫妻與基亞諾經常合照，顯現出開心的笑容。（圖／翻攝自推特／@daisymazz）



國際中心／綜合報導

美國一對夫妻住在肯亞首都奈洛比（Nairobi），兩人2017年被認定為是一名孤兒的法定監護人，總是悉心照顧著3歲男童基亞諾（Kiano）。然而，基亞諾上月5日卻突然被肯亞當局帶走，對方人馬沒有提供身分證明或任何的法院命令；夫妻倆現在希望孩子能盡快回家。

CNN報導，根據4月5日的監視器畫面顯示，兩台汽車開往這對夫妻的公寓，接著一群人下車，隨後可看到兩名女子的臉龐被頭巾遮住，她們帶走了基亞諾。這是馬特（Matt）與黛西（Daisy Mazzoncini）最後一次看見基亞諾，自從孩子6個月大後兩人就一直照顧他。

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▲黛西會在推特計算孩子被帶走的日子有多長。（圖／翻攝自推特／@daisymazz）

基亞諾擁有肯亞的公民身分，一開始與另一名嬰兒遭到遺棄，接受治療後，他則被帶往到一家孤兒院。黛西2016年夏天在孤兒院擔任志工時遇見基亞諾，她幫忙負擔男童的醫療帳單。

黛西與老公2017年4月被奈洛比的兒童法院認定為法定監護人，不過，孩子在未經法院許可的情況下不得離開管轄範圍。事發當天，黛西原本才把孩子送到床上入睡，接著一群人湧進她家，「我知道他們要帶走他，但我無能為力，此時有13人，他們製造出人牆。」

馬特也站起來反抗，「我開始尖叫，你現在綁架了孩子，你正在綁架我們的兒子！」帶走基亞諾的是肯亞的便衣警察，但當時未提供任何身分證明，這些人告訴這對夫妻，兩人所獲得的監護令是騙取而來的。

孩子被帶走後，肯亞警察刑事調查局（DCI）透過推特表示，他們已從美國公民的手中「救出」嬰兒，這對夫妻打算把孩子帶到美國，「小孩身體健康且安全無恙。」對此，夫妻倆駁斥DCI的說法，兩人並沒有這個計畫。

肯亞兒童福利協會（CWSK）捲入了這起官司；該組織的執行長穆雷西（Irene Mureithi）表示孩子被安全保護並補充，肯亞的監護權不適用於外國公民，除非是緊急狀況。然而，肯亞兒童法案規定，監護人不必一定得是肯亞公民或居民。

穆雷西聲稱此事涉及兒童販運，要求法院把孩子的監護權交給CWSK。這對夫妻則反駁這些指控毫無根據，如果兩人真的從事販運兒童，應該要被警方逮捕。

目前官司仍在繼續。這對夫妻表示兩人在男孩返家前都不會放棄；黛西說，她想到孩子獨自一人，不能理解爸爸媽媽在哪裡，「他經歷了很多，而我們是他唯一認識的父母。」