貿易戰繼續互打　美農民不敢種植「耐心流光」：川普背棄我們

▲美國的大豆種植者不滿川普向中國商品加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

中美貿易戰持續開打，美國總統川普（Donald Trump）宣布對價值2000億美元中國商品加徵25％關稅後；北京13日也公開報復美國的關稅清單。對此，美國農民已逐漸失去對貿易戰的耐心，種植大豆的約翰（John Wesley Boyd Jr.）就抱怨，在他們最需要幫助的時刻卻遭到川普背棄。

CNN報導，事實上，多數農民一直以來都支持川普與北京達成更好的協議，藉此解決不公平的貿易行為。然而，川普先前不斷聲稱貿易談判進展良好，美方10日卻對2000億美元中國商品加徵關稅，幅度從原本的10％調高到25％；此舉促使北京反擊，13日宣布從6月1日開始對美國價值600億美元的進口商品提高關稅。

約翰在維吉尼亞州種植大豆，他表示，川普沒有對農民提出行動計畫，「農民是他的根基，他們幫助這位總統獲選。現在，當我們最需要他的時刻，他會背棄美國的農民。」

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▲貿易戰未停止，讓美國農民感到越來越疼痛。（圖／路透社）



美國大豆、玉米與小麥種植者近一年來都在力抗中國徵收的關稅；對於中國的進口商來說，關稅使得美國農產品變得昂貴，部分私人買家甚至停止購買美國的大豆或小麥。

川普與中國國家主席習近平去年12月在阿根廷會面，當時他展現出樂觀態度。愛荷華州農民海斯多夫（John Heisdorffer）也是美國大豆協會（ASA）主席，他表示，「我們一直聽說談判進展順利，看起來很快就會有解套。現階段，農民則面臨很多不確定因素與情緒。」

在美國中西部，農民仍在與潮濕與寒冷的天氣奮鬥，有可能導致今年的產量變低。金伯利（Grant Kimberley）來自愛荷華州，他還沒有開始種植大豆，「這不能維持很長的一段時間，我們必須盡快達成貿易協議，同時，農民也可能需要另一波的援助。」

▲川普在中美貿易戰中熱衷拿關稅當武器。（圖／達志影像／美聯社）



川普去年對受影響的農民提供120億美元的補貼，他13日告訴記者，透過關稅帶來的幫助，農民可以減少出售，但也可以盡可能賺到很多錢，大家都會很開心。

據了解，中國是美國大豆最大的出口市場，農民在貿易戰的緊張局勢中備感壓力，也難以規劃未來。根據普渡大學與芝加哥商業交易所（CME Group）4月共同進行的調查顯示，只有22％的農民認為現在是展開大型農場投資的「好時機」。

處於先驅地位的小麥、大豆與玉米種植集團10日發布聯合聲明，反對川普提高關稅；美國全國玉米種植協會（National Corn Growers Association）主席克里斯普（Lynn Chrisp）在聲明中表示，過去農民一直保有耐心，希望能夠實現談判協議，但現在耐心正在消失，「農業需要確定性，而不是更多的關稅。」

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