浴血公牛垂死…鬥牛士拿「死神手帕」擦去最後血淚　挨轟偽君子

▲ 這段影片在推特瘋傳，目前觀看次數早已衝破230萬。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合外電報導

西班牙南部塞維利亞市（Seville）10日舉辦鬥牛節，但場上鬥牛士的舉動引起外界熱烈討論，因為他在殺死傷痕累累的公牛之前，從身上拿出白色手帕替牠擦去臉上的血和淚。鬥牛愛好者認為，這是尊重動物的表現，但其他網友痛批，這種行為相當不人道，直呼該名鬥牛士根本就是心理變態、偽君子。

綜合《每日郵報》、METRO報導，當時場上的公牛行動相當緩慢，因為牠的傷勢不輕，背上插著4支鬥牛專用的長鉤，準備迎接死亡到來的那一刻。但現年39歲的鬥牛士迪拉普埃夫拉（Morante de la Puebla）突然伸出沾滿鮮血的手，並用手帕替公牛擦拭臉部。

▲ 公牛身上插著4支長鉤。（圖／路透社，下同）

消息一出，西班牙動物保護主義政黨「反對虐待動物黨」（PACMA）提到，「只有心懷惡意、心理變態的人才會如此折磨動物，等到牠鮮血直流，然後再用手帕擦拭牠的臉…現在就廢除鬥牛！」

這段影片在推特瘋傳，觀看次數早已衝破230萬。鬥牛愛好者認為，這個舉動代表尊重，且知名鬥牛士奧爾特加（Jose Gomez Ortega）也曾做過同樣的事。但其他網友無法接受迪拉普埃夫拉的舉動，紛紛痛批他根本就是個心理變態，也有人用偽君子、虐待狂來形容他。

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