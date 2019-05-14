女記者大白天上班遭槍殺　附近就有警局「凶手仍在逃」

▲對於蒙哥的死亡，許多女權人士非常痛心。（圖／翻攝自推特／@ZalmaKharooty）

國際中心／綜合報導

阿富汗前電視節目主持人蒙哥（Mina Mangal）11日在首都喀布爾（Kabul）遭到近距離槍殺，發生時間竟在當地時間上午7時20分。對於蒙哥在大白天被殺害的事件，許多政治家與女權分子都感到相當詫異，強烈要求政府得替受害者伸張正義。

BBC報導，蒙哥生前曾擔任電視節目主持人與記者，後來進入政壇轉任為國會顧問；當局仍不清楚她被殺害的動機，有線索則指出是家庭糾紛。對此，阿富汗行政首長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）誓言會將凶手繩之以法。

根據阿富汗內政部11日發布聲明指出，蒙哥當時要前往議會上班，怎料途中竟被槍殺。蒙哥2年前與丈夫分開，她的家人當時提起家暴的控訴，案件隨後遭到法庭撤銷。

警方持續調查這起謀殺案，但沒有找到任何嫌犯。蒙哥的父親悲痛表示，由於家庭糾紛的緣故，他失去了聰明又活潑的女兒，「我問政府為何不能保護我要去工作的女兒，我失去她了。我敦促他們保護我的其他女兒與女性，她們出門並替社會服務。」

據了解，蒙哥近期在臉書發文表示她受到威脅，很擔心自己的性命。有些人則指出，阿富汗針對女性所犯下的罪行發生在繁忙的首都，顯現出女性面臨危機；女權活動家弗拉（Wazhma Frogh）寫道，「一名女子在白天被殺，因為一名男子認為她應該要被殺。」

蒙哥任職電視主持人時期，主要是處理文化相關的節目，但也有部分內容與女權有關；在她最新一篇臉書貼文中，她對於威脅要殺死女性的人感到憤怒。然而，她卻在大白天慘遭殺害，事發地點附近還有警局，而且凶手竟成功逃離現場。

隨著警方持續展開調查，民眾則熱烈討論安全問題。巴許納（Breshna）是5位孩子的母親，她擔心在喀布爾讀書與工作的女兒，每天有機會離家的女性都很不安全。