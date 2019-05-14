快訊／阿拉斯加2架水上飛機相撞！5死10傷　全是郵輪觀光客

▲阿拉斯加水上飛機相撞事故。（圖／翻攝自citynews）

記者錢玉紘／綜合報導



美國海岸防衛隊（Coast Guard）指出，兩架水上飛機於當地時間13日下午1點左右，在阿拉斯加州南部克奇坎（Ketchikan）地區上空相撞，共載有16人，都是參加公主郵輪（Princess Cruises）觀光行程的遊客。郵輪聲明指出，5名乘客已確認死亡，10人送醫，仍有1人失蹤。目前失事原因還不清楚，美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查。

兩架飛機分別為德哈維蘭水獺 DHC-3型以及德哈維蘭河狸DHC-2型，由克奇坎當地的塔昆航空（Taquan Air）營運，分別載了11名以及5名旅客，其中水獺 DHC-3型飛機上的一名乘客失蹤，另一架飛機的5名乘客則是全數都還沒找。公主郵輪（Princess Cruises）發聲明指出，乘客們是參加搭小飛機行程的遊客。



10名傷患皆被送到和平健康克奇坎醫療中心（PeaceHealth Ketchikan Medical Center），發言人指出，有一人傷勢嚴重，情況危急，3人恢復良好，其他人無生命危險。失事當時天氣狀況為多雲的陰天，風速為每小時14公里。

這些乘客原先搭乘的是公主郵輪皇家公主號，一名乘客提到，事故發生之後，船長向大家宣布消息，之後郵輪也未照預定的行程走，不清楚會如何影響。這艘皇家公主號原先預計有7天的行程，11是從加拿大溫哥華出發，預計要在18日抵達阿拉斯加的安克雷奇（Anchorage）。