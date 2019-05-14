父母雙亡2歲女兒聞惡臭伴屍9天　獲救餓到沒力站起來

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國際中心／綜合報導

烏克蘭首都基輔一對父母本月2日在家發生激烈爭吵，接著鄰居們就再也沒有看過他們，直到聞到一股惡臭味才驚覺不對勁，並趕忙報警。警方到場時發現兩人已經死亡，唯一存活的2歲女童是他們的女兒，推測至少已經伴屍長達9天，一度餓到連站起來的力氣都沒有，幸好送醫經過治療已經沒有大礙。

綜合外媒報導，鄰居們指稱，最後一次見到27歲的母親維多莉亞（Viktoriya Devyatkina）和34歲的父親是在本月2日，當天他們還吵了一場很激烈的架，後來大家就沒有再見過這一家人，由於夫妻倆育有一名年幼的女兒，居民發現至少已有整整一週沒看到他們任何一人外出，加上屋子裡傳出一股惡臭味，這才警覺可能出事了並立即報警。

▲警方推測女童至少已經伴屍9天。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

警方到場破門而入時，維多莉亞與丈夫已經死亡多日，而他們2歲的女兒就待在一旁，只是因為長時間沒有進食，導致嚴重營養不良以及脫水，一度連站起來的力氣都沒有，幸好緊急送醫治療後，目前已經脫離危險期。

由於死者身旁散落一些注射器，遺體上也沒有外傷，警方推測維多莉亞和丈夫應該都是毒蟲，至於是不是吸毒過量致死以及詳細的死亡時間，仍有待法醫進一步解剖後才能釐清。