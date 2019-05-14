新制裁已準備...川普勸不要報復！推特連嗆：沒人想在中國做生意

記者錢玉紘／綜合報導

中美貿易戰持續升溫，美國總統川普也在推特上繼續對中國放話，他表示，這樣下去的話「沒人想在中國做生意」，他還認為中國不應該反擊。美國貿易代表署（UTSR）隨後也宣布新一波加徵關稅的中國商品清單，總價值約3千億美元，顯示美方已經在進行新一波加關稅制裁的程序了。

川普在推特上發表一連串針對中國的嗆聲貼文，他提到，美國沒有理由要幫忙付加給中國的關稅，「有證據顯示，美國只需付4%，大約21%是中國支付」。他還建議，事實上，關稅是完全可以避免的，「只要你購買從零關稅國家來的產品，或者最棒的方式就是，買美國自己的產品」。

川普提到，很多被加徵關稅的公司將會離開中國，到越南或是其他亞洲國家，「這就是中國極度想要達成協議的原因，因為接下來就沒有人要跟他們做生意了，對中國來說糟透了，但對美國來說很棒」

川普強調，中國已經佔美國便宜好多年，超前美國，這都是因為先前的總統做得很爛的緣故，「因此，中國不應該（對美國）報復反擊，只會讓事情更糟糕而已」。

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▲川普推文狂嗆中國，6月底將與習近平會面。（圖／路透社）

川普發完這些推文沒多久後，中國國務院關稅稅則委員會就宣布，今年6月1日起對600億美元、合計共5,140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%，但川普還未在推特上再做回應。

隨後受訪時，川普僅表示，「美國的經濟變得更強大，但中國的卻沒有」。他也確認，將會在G20和習近平會面，「可能會是一次有收穫的會談」，也會見俄羅斯總統普丁。

美國貿易代表署（UTSR）也在13日公布對中國加徵關稅的新細節，美國將約3,000億美元的中國商品，加徵最高25%關稅，其中內容包含手機、筆記型電腦等，一共3,805類產品，並將在6月17日舉辦公聽會。若是這波關稅真的成真，幾乎等於美國對所有的中國進守商品都加徵25%的高關稅。