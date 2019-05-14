真老司機！火車廣播傳嬌喘聲...爽喊「喔耶」　地方阿姨樂歪

▲倫敦的火車上突然傳出A片聲，乘客笑崩。（圖／翻攝自推特／@MrPaulBrunton）

國際中心／綜合報導

老司機真有其人！英國西南鐵路公司（South Western Rail）的一輛列車上，日前疑似因為駕駛的疏忽，不小心在車內的廣播裡放出A片，誘人的嬌喘聲響遍整個車廂，乘客全傻眼，許多女性更害羞遮起臉狂笑。該公司發布聲明道歉，並表示會調查車內放A片給大家聽的原因。

這輛列車在當地時間10日早上11半從旺茲沃思（Wandsworth）出發，預計前往克拉珀姆（Clapham），乘客布朗頓（Paul Brunton）錄下的影片中可以聽到，列車的音響傳來非常清楚的喘氣聲，聽起來有一男一女，女性時不時因為太爽而罵髒話，男性則是喊著「喔耶！」、「就是那邊」。



這樣的閨房樂事公共場合播放，反而讓人害羞，只見一名女性乘客摀著臉狂笑，另一名女性則問，「這是司機放出來的嗎？」，旁邊的人回「不是啦是別人的手機」，但聲音實在太大了，大家抬頭確認後才發現是從車內廣播出來的。布朗頓則在推特上表示，「司機邊開車邊看片片，不小心放出來了」。

西南鐵路公司指出，目前正在調查這個影片，確認是真的是司機或其他員工放出來的，或是有人惡作劇，一名發言人表示，對這樣的狀況感到抱歉，「我們的車上Wi-Fi服務有禁止連上不適當素材的政策，包含色情網站，這樣的狀況是無法接受的」。

這支影片目前已經有超過170萬次觀看，引發網友熱烈的討論，有人留言提到，「好吧至少有人上班的時候很享受」、「需要另一個司機來『解放』他嗎」、「真可惜，好想上車」。