美公布對「3千億美元陸產品」加徵關稅清單！含手機、筆電共3805類

▲美公布對陸加徵關稅產品細節。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國貿易代表署（UTSR）13日公布對中國加徵關稅的新細節，美國將約3,000億美元的中國商品，加徵最高25%關稅，其中內容包含手機、筆記型電腦等，一共3,805類產品，但不包含藥品和稀土材料。UTSR也將在6月17日舉辦公聽會。

美國貿易代表署將於6月17日舉辦公聽會，最後抗辯意見截止日為會後一周，也就是6月24日，這次的大眾意見徵詢其比起之前要短很多，只剩下42天，2018年年中，美國宣布對2000億美元中國商品加關稅時，意見徵詢期長達71天。

這波清單幾乎涵蓋川普政府之前沒有碰的消費性產品，包含手機、筆電、桌上型電腦等等，蘋果股價因此在13日收盤時下跌5.81%，其他還包含從衣服鞋子到掃雪機、削鉛筆機等各式生活用品。

不過這波清單內並沒有中國製的藥品、醫療用品、稀土物料、指標礦物、小型電動馬達等等。美國上周五宣布，對價值2000億美元的中國，加徵關稅由10%上調到25%，並且預計要對剩下約3250億美元（約10兆元台幣）的中國進口貨品加徵關稅，已啟動相關程序。

不過，美國總統川普13日受訪時提到，他將會於6月底的G20峰會與中國國家主席習近平會面，屆時會討論貿易協商，對於是否要對3千億美元的商品加關稅，他則還沒有決定好。