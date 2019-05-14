貿易戰衝突加劇！川普6月底G20會晤習近平：美國仍處在優勢

▲川普確認將在G20峰會見習近平。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

隨著中國宣布將對美國商品加徵高關稅，美中貿易戰持續升溫。美國總統川普在13日受訪時表示，將於6月底於日本舉辦的G20峰會上，和中國國家主席習近平會面，針對貿易會談。對於中國報復性加關稅，川普僅提到，「美國在協商中處於優勢地位」。

川普於13日提到，「我很喜歡我們現在的地位，可能會有一些報復措施，但相比之下也不是真的很大」、「我們的經濟變得更強大，但中國的卻沒有」。他確認，將會在G20和習近平會面，「可能會是一次有收穫的會談」，也會見俄羅斯總統普丁。

川普今天在白宮與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會晤，受訪時他表示，美國還有權力對3250億美元中國商品加徵25%關稅，但是「我還沒做好決定」。但針對日前有媒體質疑，這些加徵的關稅反而會變成美國消費者要買單，而不是中國，川普並沒有做出回應。

中國國務院關稅稅則委員會於13日晚間宣布，今年6月1日起對600億美元、合計共5,140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%。據中方公布的清單顯示，實施加徵25%的關稅共有2493個商品，加徵20%關稅的商品有1078個，加徵10%關稅的商品則有974個；此外，加徵5%關稅的商品則有595個。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，仍然持續在跟中國協商中。