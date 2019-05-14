中美貿易戰衝擊美股！道瓊狂跌617點　全球股市蒸發31兆

▲美股暴跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

貿易戰戰火再度升溫，影響美股，道瓊工業指數一度跌719點。13日收盤時，道指狂跌617.38點或2.38%，收25324.99點，是1月3日以來最大跌幅；標普指數下跌69.53點或2.41%，收報2811.87點；那斯達克指數跌269.92點或3.41%，收7647.02點，為2019年以來單日最大跌幅。

個股方面，對貿易敏感的公司皆受到影響，建築及採礦設備生產商開拓重工（Caterpillar）全天跌4.58%；飛機生產商波音公司也跌了4.86%；蘋果公司則是開盤就下跌 4.77%，收盤時跌了5.81%。

美國總統川普於上周宣布對中國商品加徵關稅，美股就不斷受挫，上周五收盤後，標普和納指整周分別跌了2.2%和3%，都是去年12月以來最差表現，道瓊整周則跌了2.1%，是3月以來最糟的一周。另外，UBER在上周五上市首日跌了7.6%，今天再跌10.75%。

追蹤全球股市行情變動的MSCI AC世界指數（MSCI All Country World Index）周一盤中重挫2%，相當於全球的股市市值蒸發超過1兆美元（約台幣31兆元）。

中國國務院關稅稅則委員會於13日晚間宣布，今年6月1日起對600億美元、合計共5,140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%。據中方公布的清單顯示，實施加徵25%的關稅共有2493個商品，加徵20%關稅的商品有1078個，加徵10%關稅的商品則有974個；此外，加徵5%關稅的商品則有595個。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，仍然持續在跟中國協商中，「川普總統也認為，美國在協商中處於優勢地位，我們的經濟變得更強大，但中國的卻沒有」。川普則在推特上表示，「中國若是不達成貿易協定的話，將會傷得非常重，企業將會選擇離開中國」。他還提到，中國已經幾乎要達成很好的協議了，卻臨時生變。

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