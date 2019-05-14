中國指美方政策「造成WTO生存危機」：改革已是必要

▲中國國務院副總理劉鶴（左）與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）（右）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），雙方在數月來的談判仍無法避免貿易戰再起。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

繼美中2國又突然升起的貿易戰之後，中方14日張貼指責美方的相關文件到世界貿易組織（WTO）官網上，表示其政策為WTO製造了「生存危機」，因此再度籲請WTO進行組織改革，以對抗美方片面的壓力。

根據《路透社》報導，中國雖沒有在該文件裡點名「美國」，但當中提到的鋁、鋼鐵、汽車等出口產品被課徵不合理的關稅，以及中國在WTO受到的對待等，明顯都與華盛頓的政策有關；而這份文件提出的時機，也與美中2國再度爆發貿易戰的時間點符合。

文件中指出，WTO「某特定成員國」提高了貿易的障礙，而且打出的貿易戰並沒有得到WTO的授權，「片面和保護主義行為」已經「傷害了WTO的權威和功能」。文件強調，「WTO的改革已是必要，藉以化解這個組織的生存危機，強化其權威與功能，並使其與全球經濟管理更加契合。」

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▲川普對中方在幾乎達成協議前一刻想反悔的協議感到憤怒，進而宣布對中2000億美元進口商品關稅調至25%。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，自川普當選美國總統以來，便強力指控WTO對中國放水的同時，又對美國貿易採取種種不公平的行為，「川普多次抨擊WTO給那些自稱『發展中』的任何國家，包括中國，給予特別的優惠。」而中方至今仍不願意在WTO裡放棄「開放中國家」的定位。