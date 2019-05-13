10作品深埋海底124年！俄畫家作品拍賣價1.6億　曾創蘇富比紀錄

▲俄羅斯畫家艾瓦佐夫斯基（Ivan Aivazovsky）。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

伊凡•康斯坦丁諾維奇•艾瓦佐夫斯基（Ivan Aivazovsky）是一名俄羅斯亞美尼亞畫家，在17到18世紀時非常有名，被認為是最偉大的海洋藝術大師之一；不過他有10件畫作在1895年時隨著一艘將軍輪船的沉沒而丟失，經過124年，現在俄羅斯海王星水下探險隊（Russia's Neptune underwater expedition）似乎在海底發現了這些作品，預計在6月時正式下海將這些珍貴的物品帶出。

根據外媒報導，艾瓦佐夫斯基1817年在亞美尼亞出生，以海景畫、海軍作品著名，大部分的畫作皆為此類，被外界認為是一名海洋藝術大師。1895年時，一艘名為「Kotzebue」的將軍輪船在克里米亞海岸沉沒，而裡頭據悉有艾瓦佐夫斯基在海上旅行時，為該艘船船員畫的畫作以及一些手稿圖，零零總總加起來約有10件作品。

隨著輪船的沉沒，這些畫作也被跟著掩埋在大海的深處，不過俄羅斯海王星水下探險隊在去年時似乎在海底，發現了被重型淤泥覆蓋的10件藝術品，由於擔心不小心損壞這些作品，所以當時停止了將文物取出的作業。近日探險隊負責人羅曼（Roman Dunae）則是向俄國媒體證實，將在下個月重啟這項行動，並把這些在海底待了124年的藝術品拿出。

報導中指出，艾瓦佐夫斯基的作品近年來在市場上非常搶手，尤其是富裕的俄國人更是喜愛他的作品，也造成他的作品需求大大被提高；2012年時，艾瓦佐夫斯基最著名的作品之一「康士坦丁和伊斯坦堡海峽的風景（View of Constantinople and the Bosphorus）」在蘇富比拍賣行（Sotheby's），以創紀錄的520萬美元（約台幣1億6千萬）的價格被出售。

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