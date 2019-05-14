父親為4000元賣了她　印度妙齡女被買主夥眾輪暴後自焚

▲印度一名苦命女被父親賣給了別人，還慘遭輪暴。（圖／示意圖）

國際中心／綜合報導

印度一名二十來歲女子，先是被父親以100英鎊（約4000元新台幣）賣給了一名買主。然後，這名買主又夥同債主將她輪暴。當她向北方邦（Uttar Pradesh）的警方求助時，被拒諸門外。這名飽受創傷的女子，最後選擇以自焚的激烈方式結束自己生命。

據報導，她全身80%的面積被燒傷，目前在德里附近的加濟阿巴德醫院（Ghaziabad hospital）為自己的生命搏鬥。 社群媒體上出現了一段這名來自哈普爾（Hapur）女子訴說自己不幸遭遇、讓人震驚的影片。她指控警方對她的報案不願採取任何行動。

她說，當她的丈夫過世、父親把她賣給別人後，她曾向哈普爾警方及其他更高階的官員報案。但她表示，這些人對她的報案都無動於衷，毫不作為。因此她在4月28日選擇自殺。

「德里婦女委員會」（The Delhi Commission for Women）主席瑪里瓦爾（Swati Maliwal）寫信給北方邦首席部長阿迪塔納特（yogi Adyitanath）說，這名可憐女子遭到北方邦員警十分難堪的虐待，導致她萌生自殺念頭。他要求阿迪亞納特要徹查此事。

《印度時報》報導，瑪里瓦爾在信中寫道：「德里婦女委員會收到了一名來自哈普爾的輪暴受害人的陳述。這名受害人更遭到哈普爾員警無比的羞辱。儘管她一再報案，員警卻始終拒絕受理。北方邦員警這種麻木不仁與可恥行為，迫使受害人最終選擇了自焚。」

瑪利瓦爾在信中又說，受害人的「買主」在哈普爾向一些人借了錢，於是逼迫受害人到債主家裡做幫傭替他還債。她說，受害人在上述債主家裡工作時，遭到虐待和輪暴。瑪利瓦爾說，阿迪塔納特應該賠償受害人。

哈普爾警方反駁了瑪利瓦爾女士的指控，稱高層官員並沒有將她拒於門外。案件已經成立，員警同時鎖定了14名涉及性侵的嫌犯，只是還沒將他們逮捕，案件目前仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995