他用「數百根OO」纏繞女友手求婚　網友看了一片倒：噁翻！

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訂婚戒指對很多人來說，代表著一種承諾，所以在選戒指樣式時也會特別用心。外國有一名女網友日前曬出男友求婚的戒指照，不過這枚戒指並非一般常見的銀製、金製戒指，也不是電視劇中會出現的「易開罐拉環」戒指，她的男友竟然用上好幾百根「自己的頭髮」，在她的無名指上纏繞出一個超大戒指的模樣。

綜合外媒報導，該名外國女子在臉書私人社團「That's It, I'm Ring Shaming: Can't Stop Won't Stop」裡，放上她自己的手跟她收到的「戒指」合照，並興奮的表示自己被男友求婚了，又是求婚又是戒指的，整件事聽起來超合理，不過當大家看到戒指的照片時卻傻眼了，因為在女子無名指上的不是一般隨處可見的圓形戒指，而是她男朋友的頭髮！

數百根髮絲纏繞在這名女子左手的無名指上，而且上下的部分還十分毛躁、不平整，不僅沒有任何浪漫的感覺，甚至還有一點點的…噁心？網友看到這張求婚戒指照之後，給出的評價也很兩極，但大多數人都不認同這樣的行為，有人說「無論我有多愛這個人，我不認為我能夠將他的頭髮纏在手指上過一生」、還有人質疑頭髮的來源，「這頭髮是從排水管裡面拉出來然後綁在手指上嗎？他確定這是正常的求婚方式嗎？」

除了負面評論之外，更有人懷疑這件事的真實性，直言「這應該是假的吧！」不僅僅因為照片中綁在手上的頭髮具有一定的長度，與一般男性的頭髮長不符，更因為這個帳號先前曾發過惡作劇的文章，導致貼文的可信度降低。