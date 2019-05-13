大媽仿名模穿顛倒比基尼　網友險些嗆到+笑到岔氣

▲名模范倫蒂娜把比基尼顛倒穿的時髦做法，震撼時尚圈。（圖／Instagram)

國際中心／綜合報導

一名在臉書上使用網名「跪求姐」(Knee Deep in Life)的大媽蘿拉，日前趕上潮流，嘗試了名模范倫蒂娜․弗拉德格拉達(Valentina Fradegrada)把比基尼顛倒穿的時髦穿法。但畢竟不同衣不同人，她穿出來的效果卻是十分爆笑。

「比基尼顛倒穿」是義大利名模范倫蒂娜發明的創舉，去年PO上她的IG後，被網友瘋傳，讓她後來成為時尚指標。她穿著的方式，包括將吊帶綁在胸前，托起乳房，露出一點「南半球」。

雖然這種穿法在IG的網美中似乎很流行，但也有人質疑它們穿在平常女性身上會是什麼樣子。事實上，這款「上下顛倒」的穿法，並不是所有人都能夠嘗試的。

先不說平胸的女生根本撐不起來，單是這種把吊帶綁在胸前這種毫無支撐的「反物理學」穿法，就很容易發生脫落的危險！那麼，當33歲、已有兩個孩子的蘿拉嘗試這種時髦穿法時，會發生什麼事呢？

在53萬粉絲的鼓動下，「跪求姐」創造了自己版本的「顛倒比基尼穿法」：她用塑膠袋做成比基尼的襯裡，並且用同樣的襯裡包裹著乳房，製造出穿比基尼所必要的乳溝效果。

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▲「跪求姐」跟范倫蒂娜「超級比一比」的照片。（圖／自Instagram)

最後她還將自己的得意之作拍照，跟范倫蒂娜的照片併在一起，上傳到網路。這張「超級比一比」的照門在不到24小時內獲得了1.4萬個讚，很多人給她貼上了「搞笑」的標籤。

一名網友說：「跪求姐請你永遠不要改變，我喜歡你指引世界的方式。」另一名網友說：「你害我差點嗆到+笑到岔氣 。但是，我真的很愛愛愛你。」