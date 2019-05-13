伊斯蘭國首度宣稱在印度建「省」　南亞反恐形勢惡化

▲「伊斯蘭國」宣布轉進南亞，在印度「建省」。圖為之前他們公布首領巴格達迪談話的影片。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

極端組織「伊斯蘭國」(IS)日前宣布：他們已滲透進入印度，並且在印鞁控的喀客什米爾地區建立了一個「省」。在斯里蘭卡與喀什米爾地區發生一系列大規模恐攻後，外界擔憂，隨著IS武裝分子從中東轉進南亞，南亞反恐形勢會變得更加惡化。

《印度時報》上周日(12日)報導，「伊斯蘭國」10日宣布已在印度北部建立了在南亞地區的第一個「省」，該組織還說數天前在印度控制喀什米爾地區發生的恐攻是他們所為。

上述攻擊事件造成多名印度軍警死傷。 IS的發聲管道「阿瑪克新聞通訊社」(Amaq News Agency)5月10日發布消息稱：他們在喀什米爾地區建立一個「省」。

他們又說，「伊斯蘭國」武裝分子在喀什米爾蘇皮安(Shopian)的安希波拉村(Amshipora)用機槍掃射了印度安全部隊，造成對方不少傷亡。 對此，印度當地警方已經確此事。

近期南亞地區反恐形勢惡化，多個南亞國家先後遭遇大規模恐攻。4月23日，斯里蘭卡首都可倫坡發生連環爆炸攻擊，造成253人死亡，約500人受傷。之後IS發布攻擊者宣誓效忠的影片， 表示斯里蘭卡的爆炸事件是他們所為。

斯里蘭卡陸軍司令日前透露，可倫坡連環爆炸案的攻擊者曾在印控喀什米爾地區及印度國內「接受訓練」，並且跟國際恐怖組織掛跔。

《印度時報》分析稱，上述事件反映出：IS在中東地區立國計畫失敗後，已將目標轉向南亞次大陸。 長期追蹤IS的「國際恐怖主義實體搜尋研究所」(SITE Institute)專家卡茨表示，IS在完全沒有實際治理權的區域宣稱建「省」很荒謬，完全是宣傳手法。

不過她也說，儘管荒謬，但此舉是一個重要態勢。對這些反恐薄弱地區的聖戰分子來說，這些都是重要的訊息，有助於為重建IS的「哈裡發國」版圖奠定基礎。

喀什米爾地區絕大部分人口是穆斯林，印控喀什米爾地區內有大量的分裂組織，不過對於這些伊斯蘭分裂組織來說，他們的目標是回歸巴基斯坦的統治，而不是建立「哈里發國」。