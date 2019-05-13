南韓最新「大宗出口品」　1/3失業應屆畢業生到日本就業

▲南韓大學畢業生因國內景氣不佳，就業困難，跨國求職者越來越多，最多人選擇前往日本就業。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

南韓景氣不佳，大學應屆畢業生就業困難，許多找不到工作的年輕人透過政府資助的計畫，前往海外謀職，去年人數比起2013年時多出3倍之譜，其中有三分之一的人選擇前往日本，四分之一則選擇去美國。亞洲開發銀行研究所副所長金哲洙表示，「對南韓政府來說，人才外流不是最直接的擔憂，更迫切的是要防止年輕人陷入貧困，即使為此要將他們推往海外。」

據《路透》報導，作為亞洲第四大經濟體的南韓，大學生失業問題日益嚴峻，越來越多年輕人透過政府主導的跨國求職活動，爭取海外工作。包含「南韓移動計畫」（K-Move program）在內，這些活動由南韓政府支持主辦，媒合年輕人及70個國家的優質工作，在2018年時，讓5,783名南韓大學畢業生順利海外就職，比剛實施的2013年時人數多了3倍。

請繼續往下閱讀...

▲南韓求職者在2018年首爾日本招聘會期間逛企業攤位。（圖／路透）



擁有頂尖大學工程學位、學校設計獎、近滿分英語測驗的趙敏慶（ Cho Min-kyong，音譯）在2016年寄出10份履歷，希望能到包括南韓現代汽車（Hyundai Motor Co）的企業中就職，結果卻通通落空，6個月後，她在南韓政府主辦的跨國求職博覽會中，爭取到日產汽車（Nissan Motor Co.）及另兩家日本企業的機會，目前在距東京約1小時車程的厚木擔任汽車坐椅工程師。

趙敏慶表示，「不是我不夠好，而是像我一樣的求職者太多了，所以大家都找不到工作，不過在韓國以外的地方有很多就業機會」。

2018年的就職者中，有三分之一前往日本，該國正處於26年來新低的失業率，面臨嚴峻的勞動力短缺，而四分之一的人則前往4月份失業率降至半世紀新低的美國。

▲求職者參加2018年首爾日本招聘會。（圖／路透）



和新加坡有義務回國並在政府部門工作至多6年的情況不同，參與南韓政府跨國求職的年輕人沒有其他附加條件。亞洲開發銀行研究所（Asian Development Bank Institute）副所長金哲洙（Kim Chul-ju ，音譯）說，「人才外流問題不是最重要，更迫切的是要防止年輕人陷入貧困，即使為此要將他們推往海外」。2018年時，南韓的就業機會創下全球金融風暴以來的最低，僅有9.7萬個職位。

據2013年時統計，將近5分之1 的韓國年輕人失業，高於經濟合作暨發展組織（OECD）成員國平均青年失業率16%的比例，而據南韓政府統計，2019年3月份時，15-29歲年齡層中，每4名韓國人就有1人缺乏就業機會。

但前往海外工作者並非人人都樂觀，有些人最終在海外從事苦力工作，或薪資與工作條件和政府介紹的有落差。相關官員對此表示，目前正在制定「雇主黑名單」，並改進審查程序，防止類似剝削案件發生，勞動部也建立了「回報支持中心」，以面對相關海外勞資問題。