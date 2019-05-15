管戀人最嚴「查勤王」星座Top 3 ！處女害怕失去、第一名超有感

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

每個人在戀愛中，都會有特殊的習慣和相處模式，有些人絲毫不會控制對方，覺得兩個人在一起依舊是獨立的個體。不過有些人卻在意對方的每個細節，到哪裡都要報備。以下就公開，愛情中管的最嚴的3大星座，看看妳的他上榜了嗎？

Top 3 處女座

處女是看似大方的星座，實際上性格柔軟害怕失去，所以任何無理的要求，其實都是出自感情上的依賴，雖然管得嚴，卻也希望你能體諒他。越是深愛，越會在意你的每一個交友狀況，同時也很喜歡自己嚇自己，所以擁有處女座的男女朋友，真的要包容他們的碎念，等到不念了，可能就是放下的開始。

Top 2 天蠍座

天蠍座十分擅長從各個細節去觀察對方，只要愛上了，就將你視為自己的一部分，同時患得患失的個性，也常常令人猜不透內心的想法。不過唯一能夠肯定的是，天蠍就算管得嚴，也會同樣嚴格的要求自己。絕對不是雙重標準，而是希望自己的永遠不要被別人搶走，兩人能夠活在屬於彼此的空間中。

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Top 1 巨蟹座

巨蟹座是出了名的內心小劇場豐富，而且也不會相信這世界上存在純友誼，所以情人的異性朋友，凡是過從甚密，那麼就無法忍受。會在心底希望對方疏遠，於是做出一些反常的事情讓你察覺他們的變化，不過若是無動於衷，那麼就會單方面的對你管得嚴、看得緊來增加內心安全感。

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