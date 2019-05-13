維基解密創辦人亞桑傑性侵案　瑞典檢方宣布重啟調查

▲ 瑞典檢方13日召開記者會，宣布重啟調查亞桑傑性侵案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）2010年曾因涉嫌性侵遭到通緝，儘管瑞典已在2017年撤銷性侵指控，但根據檢方13日最新消息，當局已決議重啟調查亞桑傑性侵案。消息傳出後，維基解密總編輯赫拉芬遜（Kristinn Hrafnsson）表示，瑞典重啟調查將會給亞桑傑一個「洗刷罪名的機會」。

綜合外媒報導，厄瓜多今年4月無預警撤回對亞桑傑的政治庇護，讓英國警方進入大使館內逮人。隨後，一名性侵案受害女子的律師要求恢復調查。當時亞桑傑律師羅賓遜（Jennifer Robinson）曾透露，當局若是重啟調查性侵案，將會配合調查。

「經過我的評估，我覺得有必要與亞桑傑進行新的談話」，瑞典副檢察長佩爾松（Eva-Marie Persson）13日在記者會上提到，當局將會發布歐洲逮捕令，「若歐洲逮捕令與美國的引渡請求發生衝突，英國當局必須決定其優先順序。」

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▲ 維基解密創辦人亞桑傑。（圖／路透）

時間拉回2010年8月，亞桑傑當年赴瑞典斯德哥爾摩參加研討會，和當天認識的瑞典女子發生性關係，其後被女子指控強暴、性侵等行為。到了2012年，亞桑傑藏身厄瓜多駐倫敦大使館，而瑞典檢方最終於2017年發布聲明，強調所有調查資料皆已耗盡，因此決定取消有關亞桑傑的性侵指控。但當時瑞典就已提到，如果事態發展出現轉變，很有可能會重啟調查。

事實上，亞桑傑被控在瑞典犯下2起性侵案，其中一件在2015年已超過法律追訴期，另外一起則是瑞典檢方停止調查，而他對這2起指控全盤否認。2016年12月，他首度向瑞典檢察官提供證詞，稱自己「完全無辜」；此外，他也曾在網路上發表19頁證詞，指他跟化名SW的女子早已發生過4到5次性關係，雙方都是「歡喜做，甘願受」。

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