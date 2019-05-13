「Uber載到正妹」大學助教起色心　車內反鎖2女：妳們哪都別想去

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美國賓夕凡尼亞州一名大學助教晚上兼差當Uber時，因為覺得載到的2名女乘客長得漂亮，就出言騷擾她們還要求交往，遭到拒絕就企圖綁架，幸好女乘客順利逃出並報警，男子目前已被逮捕。

36歲男子理查(Richard Lomotey)平時在賓夕凡尼亞州立大學比弗校區(Beaver)擔任助理教授，11日凌晨1時30分擔任Uber司機時載到2名女乘客。受害女子表示，她們上車後，理查就一直對她們的外表發表評論，不斷稱讚她們長得很漂亮，後來對方又透露自己單身，希望與她們能有更多機會相處。

受害女子後來發現，理查並沒有照她們所指定的路線走，反而把車開到一處公園裡，停下車後告訴她們，「你們哪裡都別想去」，結果試圖鎖車門時，其中一名女乘客趁隙從後座跳車、另一名女乘客也緊跟著逃出，2人瘋狂逃跑並且大聲求救，最後幸運逃脫並且報警。

警方根據理查在Uber上所登記的資料，成功將之逮捕到案，目前被控綁架、非法監禁和騷擾等多項罪名。Uber發言人在聲明中譴責理查行為，已刪除對方的司機權限並且會配合警察調查，賓夕凡尼亞州立大學也表示，在調查結束前會禁止他再進入校園。

▼女子深夜叫車卻差點遇害。（圖／示意圖／視覺中國）