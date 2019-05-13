大學圖書館傳瓦斯惡臭！6分鐘緊急疏散550人　查1小時才知「它」釀禍

▲澳洲坎培拉大學傳出「瓦斯惡臭」緊急疏散館內人員，竟是榴槤惹禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲坎培拉大學圖書館10日因傳出「瓦斯異味」而緊急疏散全館人員，消防人員獲報到場，經過1小時檢查後，在2樓一處垃圾桶中發現裝有榴槤的密封袋。榴槤移除後，館方隨即在臉書宣布重新開放，但這也是澳洲1年多來發生的第二起因榴槤惡臭，而疏散整座大學圖書館的事件。

據《衛報》報導，坎培拉大學（University of Canberra ）圖書館上周五（10日）傳出類似瓦斯的惡臭味，當地消防隊接獲通報後，緊急趕往現場，並在6分鐘內疏散館內550名人員，並開始在建築物中地毯式搜索源頭。所幸約1小時後，消防隊員便在2樓通風口附近的垃圾桶中，發現了被裝在密封袋中的榴槤。

▲ 坎培拉大學圖書館。

這也是一年多以來，澳洲發生的第二起因榴槤臭味，而關閉圖書館的案件，上一次是在去年4月時，墨爾本皇家理工大學因為臭味，不得不疏散當時在圖書館的600名人員，並由包括專業人員在內的近40名消防隊員搜尋臭味源。

移除榴槤後，圖書館也隨即在臉書發文公告「重新開放」，並告訴師生們「 屋子裡揮之不去的臭味完全無害」。而學生們則紛紛在底下留言笑回，「超浪費欸」、「味道很糟但很好吃哈哈哈」、「聞起來像地獄，吃起來像天堂」、「希望大家都平安哈哈哈」、「水果之王！」

榴槤是東南亞地區的常見水果，又被稱為「水果之王」，擁有豐富的維生素B、維生素C，及各種包括鉀在內的微量元素，但因為氣味難聞，在某些地方禁止享用，例如新加坡地鐵。