越南破獲500公斤K他命走私案　3名台灣人最重面臨死刑

▲越南胡志明市12日查獲一起運毒案件，圖為示意圖，非本事件。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

越南警方12日表示，毒品犯罪部門與胡志明市的警察、海關近期聯手破獲一起運毒事件，該運毒集團被查獲持有約500公斤的K他命（氯胺酮），及價值約5000億的越南盾（約6.5億元台幣）準備運送到台灣，其中遭逮捕的4名嫌犯包含3名台灣人、1名中國大陸人士。

根據越南《快訊新聞網站》報導，公安部預防與打擊毒品犯罪局與胡志明市相關單位進行合作，並在平政縣（Binh Chanh）、新富郡（Tan Phu）、新平郡（Tan Binh）的3處倉庫成功破獲毒品運輸案，當時的4名嫌犯正分裝著準備走私到台灣的500公斤K他命。

這起事件，警方指出是越南有史以來所查獲到擁有最大量K他命的運毒集團。遭逮捕的4名嫌犯分別是來自台灣的34歲劉明楊（Liu Ming Yang）、32歲朱明俊（Jhu Minh Jyun）、36歲阮氏秋雲（Nguyen Thi Thu Van）及中國籍的蘇佳美（To Gia My），其中劉明楊為主謀，他們藉由從中國進口分裝機，再租賃市區內的3處倉庫，並把K他命藏入機器中以防止被發現，但就在準備把貨運送到台灣前被警方查獲。

依據越南法律規定，擁有或走私約600克的海洛因或古柯鹼、約2.5公斤的甲基安非他命，最高處以死刑，而生產或銷售100克的海洛因或300克其他非法的麻醉藥品，也可處以死刑。

近期東南亞販毒事件中，常發現台灣人的身影，例如越南今年破獲多起從寮國走私毒品案，其中就有2名是台灣人，且大多毒品都來自緬甸、寮國、泰國的交界地區（金三角地區），造成胡志明巿逐漸成為運毒集團的轉運站。此外，有員警表示，K他命的價格較其他毒品貴5倍，但在越南當地，大量冰毒、迷幻藥、K他命等合成毒品的使用率卻仍持續增加。