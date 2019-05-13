變態父把姊妹「嘴塞住+綁一起」性侵7年　母竟專給她們「吃避孕藥」

▲性侵示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

印尼日前傳出一起駭人聽聞的性侵案！一名67歲的父親派裘（Paijo）從2012年開始，對自己16歲和19歲的女兒伸出魔爪，而他的老婆竟然沒有阻止丈夫的行為，反倒塞給兩個小孩避孕藥，以防她們因此懷孕。

根據《太陽報》報導，這家人住在印尼的婆羅洲島（Borneo），派裘從2012年起對兩個分別為16和19歲的寶貝女兒伸出魔掌，每次在性侵前，還會變態的把兩人綁在一起，然後拿東西塞在她們的嘴巴當中，以防發出叫聲。

而兩名女孩的媽媽，也就是派裘的老婆竟然沒有阻止老公這樣的行為，反倒是塞避孕藥給兩名小孩，以防止她們懷孕。忍了7年之後，這兩名女孩終於受不了，決定把這件事告訴鄰居，最後派裘在婆羅洲被警方逮捕。

報導中指出，當地兒童保護委員會負責人表示，女孩們「再也」受不了這種對待，在事件爆發後被送往醫院進行體檢，並受到警方保護。印尼官員說，派裘在審問期間已經承認自己多次性侵女兒，目前他的判決還沒有出爐，也不清楚幫助他犯罪的老婆是否會被起訴。

在印尼，對未成年者犯下性侵虐待最可被處以最高15年的有期徒刑，如果受害者跟嫌犯有關係或是為親戚，判刑將會再加重三分之一。