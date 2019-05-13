薪水比台灣高很多？　美1/3中產階級拿不出1.2萬元

圖文／鏡週刊



美國聯準會調查發現，美國高達1/3的中產階級拿不出400美元（約新台幣12,391元），其中有6%的人就算去借貸或變賣東西，也湊不400美元，反映出美國家庭經濟安全仍然脆弱。

根據《華爾街日報》報導，美國聯邦準備理事會（FED）調查美國家庭財務和家庭支出，發現有1/3的中產階級家庭拿不出400美元的應急費用，其中6%的人就算是靠借貸或變賣也籌不到。

美國中產階級的定義，就2018年來看，為年收入為4萬至8.5萬美元（約台幣124萬至263萬元）者。當家庭出現意外支出時，多數中產階級會以信用卡支付，其中有3成的中產階級，一生中大多數時間或一直以來都背負卡債。當面臨400美元的支出時，背債的家庭選擇借貸的機率是零負債家庭的5倍。

聯準會理事Lael Brainard日前表示，儘管美國家庭經濟安全已有「些微」改善，但多數人的財務狀況仍然處在「金融脆弱」（financial fragility）的狀態。近年來美國人普遍無法承擔緊急支出，尤其中產階級的生活水平是國家金融安全（Financial security）的重要指標，Lael Brainard認為應該謹慎看待這個問題。



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