輕鬆存錢法？澳洲風靡「5元挑戰」　持續1年網狂推：超有效

▲ 透過5元儲蓄挑戰，就能為自己存下一筆可觀數目。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

想要嘗試更輕鬆、更有效的存錢方式嗎？澳洲近年來就流行起一種新的「儲蓄法」—「5元挑戰」，顧名思義只需要一張5澳元（約新台幣108元）的紙鈔就能開始。只要在每次消費後，把找的5元紙鈔都藏在家中看不見的地方，持續1年後，便能達想不到的成果。

根據《每日郵報》報導，最先發起這項儲蓄挑戰的籌辦團體「Markdown Addicts」在臉書提到，挑戰者只需要在每次消費後，將店家找的5元紙鈔，不論它們是新鈔還是有些折損的舊鈔，通通都放在一個「你視線看不到的秘密地點」。與此同時，強烈克制自己額外的支出，拒絕任何突然的誘惑，「不要去花掉這些5元鈔，也別去數它的數目，就只是不停存放更多的鈔票，一直到一年過後，挑戰結束再去清點，相信我！這真的很有效！」

不少人實際執行這樣的儲蓄法後，都紛紛在下方留言分享自己的最終成果，「我從去年開始嘗試這項方法，一年過去我存下了2095澳元（約新台幣4.6萬元），實在太棒了！我決定今年要再挑戰一次。」、「我是直接用10澳元來挑戰，最後省下來的錢，足夠支付我整個聖誕節的所有開銷，包括給親友的禮物，還有派對用的食物、裝飾，全部都靠這筆錢就搞定了。」、「我對於自己最後省下的數目感到驚訝，原來每天一點點小錢，積累下來變成這麼可觀的數字。」

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▲ 將每次購物找回的5澳元，放在看不見的地方，持續一年便能省下不少。（圖／翻攝自維基百科）

除了澳洲，在美國及加拿大，網友們也分別以5美元和5加元進行相似的挑戰，如果你也想嘗試這樣的方法，也可以試試看用5元硬幣來挑戰。

除了5元挑戰，還有一個名叫「52周挑戰」的儲蓄方式也同樣成為了風潮，它是一種簡單的入門儲蓄法，開始的在第一周先存1塊錢，第2週存下2塊錢，依此類推，如果你每周存下來，那麼到第52週，總共就會有1378元了。