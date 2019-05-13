又傳A級事故！美軍駐日F-35B起飛遭鳥擊　緊急中止「損失200萬美元」

▲美軍駐日的F-35B發生遭鳥擊的事故，初判損失200萬美元，是A級事故。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本航空自衛隊F-35A戰機4月9日墜海失聯，至今找不到大部分機體與飛官，成為日美國安問題。不料，現在另一架F-35B戰機又在起飛時遭到鳥擊，判定是最嚴重的「A級」事故，被迫中止起飛作業。

據《海軍陸戰隊時報》（Marine Corps Times）報導，美軍第一海軍陸戰飛行聯隊（1st Marine Aircraft Wing）發言人埃里克弗拉納根少校（Eric Flanagan）指出，一架進駐進駐於日本岩國航空基地的F-35B戰機起飛時遭到鳥擊，被迫中止起飛作業。

雖然F-35B戰機平安返回跑道，不過該事故被認定為最嚴重的A級事故，也就是造成相當於200萬美元以上的損失、飛機損壞、人員死亡等；初期評估，鳥擊造成F-35B戰機超過200萬美元（約新台幣6253萬）的損失。

該事件目前正在調查中，要進行完整的損害評估。但報導指出，美國民用飛機有超過14,661起鳥類襲擊事件，等於每天有近40起鳥類襲擊事件，對此，美國當局也進行鳥類殺戮計劃，至今紐約三大機場（JFK甘迺迪國際機場、LGA拉瓜迪亞機場、EWR紐瓦克自由國際機場）周圍已有超過7萬隻禽鳥被殺。