日本面臨半世紀來最嚴重「海苔荒」　採購價格漲4成

▲日本近年來因全球暖化導致海水溫度增加，海苔產量因此減少。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

近年來全球氣候變遷加劇，導致海水溫度逐年升高，海苔產量因此縮減，日本深受影響，對當地民眾而言，海苔是生活中不可或缺的食材，但目前卻面臨半世紀以來最嚴重的「海苔荒」，日本政府正積極尋找解決辦法，像是逐漸放寬進口海苔的配額等。

據中媒報導，受到全球暖化影響，海水溫度逐漸升高，導致藻類作物生長緩慢，日本海苔產量因此受到衝擊，目前已連續10年呈現下滑趨勢，例如著名的海苔產地愛知縣，今年產量只收穫了去年的一半，而總體則比去年欠收了15%，預計今年將跌破62億張海苔，創下半世紀以來最低點。

在日本從事海苔採購、加工的中川海苔店表示，因「海苔荒」的情況加劇，導致同行間的採購競爭更加激烈，此外，目前採購的價格與前幾年相比已上漲了近4成，可看出隨著海苔產量的減少，價格也跟著水漲船高。

而原材料供應的短缺，也給日本餐飲業者帶來不少壓力，一家當地日本飯糰專賣店表示，自去年起，製作飯糰時所需的海苔從每張18日元上漲至22日元，成本幾乎上漲超過10% 。眾多海苔業者不僅感慨海苔越來越貴，平價食材幾乎成了高級食材。

報導也指出，日本每年海苔的需求量約為85億張，預計今年海苔的缺口將高達總需求的近3成，日本政府對此狀況不斷加劇下，也積極尋找能暫緩的解決辦法，目前先逐漸放寬進口海苔的配額，並引進大量來自韓國、中國等地區的海苔。