歐洲議會選舉「假新聞」亂竄？　外媒：俄國相關社群網站擴大分裂

▲ 歐洲議會選舉即將展開，外媒卻爆料與俄羅斯或極右派團體有關的網站正在散播假新聞。（示意圖／記者陳家祥攝）

國際中心／綜合報導

歐洲議會選舉即將在23至26日間舉行，不過外媒最近透露，有一系列與俄羅斯或極右派團體相關的網站和社群媒體帳戶正在散布不實消息，推動社會的不和諧與分裂，並加劇民眾對已經主政幾十年的中間黨派的不信任。

根據《紐約時報》報導，歐盟調查人員、學術人員及倡議團體表示，這系列新的假消息散佈事件，與俄羅斯過去好幾次所發起的類似行動，有著相同的數位指紋及戰術策略。

舉例來說，義大利的邊緣政治評論網站與2016年「克里姆林宮干預美國總統大選」所牽涉的網站，都用了一樣的數位簽名章；兩個德國的政治團體也被發現與過去攻擊美國民主黨全國委員會（DNC）的俄羅斯駭客共享著同一個伺服器。

這些活動雖然提供了新的證據，不過就算將涉案人士揭發、起訴，甚至是驅逐出境，俄羅斯目前仍然積極擴大政治的分歧，同時努力削弱西方的體制。儘管美國的科技公司進行了在線的巡查、監管工作，假消息的傳播遠比起阻止它傳播更加容易。

俄羅斯仍然是主要推動的力量，但研究人員也發現有許多模仿者的存在，特別是極右翼。由於這些團體經常贊同、回應克里姆林宮的談化論點，因此讓人很難辨別哪些屬於俄羅斯的政治宣傳，哪些則屬於極右翼的假新聞，又有哪些才是真正的政治論點。

不過，研究人員能肯定的是，臉書、推特帳號、WhatsApp群組和網站所串連成的網絡，正在四處散布關於歐盟、北約、移民問題和分裂的不實消息。各式各樣的陰謀論在各地到處流竄、兜售，就像4月間巴黎聖母院發生大火時，有消息提到是伊斯蘭恐怖分子、間諜情報單位，或秘密管理、統治世界的精英集團所為。

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▲ 巴黎聖母院大火時，關於起火原因也有許多假消息流傳。（圖／翻攝維基共用百科）

這些研究人員也透露，目前很難去將假新聞的規模與影響力作量化，但可知的是，已經有幾百萬人看過這些內容。這些訊息通常直接來自俄羅斯新聞媒體，他們在其他地方重覆宣傳，擴大了影響力。這讓人們變得更加小心翼翼：臉書上周就將義大利2個生活相關及運動相關的網站關閉，即使內容看起來跟政治完全扯不上邊，但字裡行間卻似乎藏有來自極右派的政治訊息。

「這次我們的目標比任何一場選舉都還要大。」前美國聯邦調查局分析師瓊斯（Daniel Jones）提到，自己所主持的非營利組織 「先進民主」（Advance Democracy），最近向執法單位舉報了一些可疑的網站及社群帳號，「我知道這些人想繼續增加分裂與不信任、破壞我們對現有體制和民主的信任，正在努力摧毀第二次世界大戰之後，所構築起來的一切。」