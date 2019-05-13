沙烏地阿拉伯證實　2艘油輪阿聯海域遇襲「船隻嚴重受損」

▲ 2012年5月30日，漁船航經阿拉伯聯合大公國富吉港海域。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫（Khalid Al-Falih）13日證實，2艘油輪昨（12日）清晨6時左右，在阿拉伯聯合大公國領海遭受攻擊，目前已知船身嚴重受損，且這起襲擊案件並未造成人員傷亡及石油外洩事件。根據美聯社、路透社取得的消息，當局並未針對事故船隻多做說明，也沒有提到這起破壞行動的背後主使者可能是誰。

「這兩艘船的其中一艘，當時正準備從拉斯坦努拉（Ras Tanura）港口裝載原油，準備交付給沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在美國的客戶」，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫說，儘管2艘船隻的結構嚴重受損，「幸運的是，這場襲擊並未造成任何人員傷亡，或石油外洩事件。」

時間拉回12日，多家外媒報導富吉拉港口發生多起爆炸事故，但官方隨即發出聲明否認消息的真實性。當晚，阿拉伯聯合大公國外交部發聲明表示，4艘商船遭受蓄意破壞攻擊，但拒絕透露破壞程度與詳細情形，也不願指出誰該為此次事件負責。美國官方則在13日針對阿聯富吉拉酋長國附近船隻發出「海上交通警報」。

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