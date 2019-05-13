「50年一遇」極端強降雨　沖繩與那國島發布全島警報：居民快撤離

記者林瑩真／編譯

日本沖繩縣與那國島13日清晨6時突然下起強降雨，3小時內雨量累積276.5毫米，6小時則達到393毫米，降雨強度甚至超過日本氣象廳的「50年一遇」觀測紀錄。地方政府已發布全島警報，要民眾撤離到安全地點。

綜合日媒報導，「與那國島」是日本離台灣最近的地方，距離宜蘭僅111公里，天晴時用肉眼就能看見。先前幾天都因大平洋高壓而天氣晴朗，不料，13日清晨台灣出現對流雨雲，與那國島就下起強降雨，雨勢又大又急，降雨強度直接打破過去的觀測紀錄。

日本氣象廳指出，當地天亮前都還是毛毛雨，但6點後雨勢突然變大，幾乎每小時都破百毫米的強度，3小時雨量276.5毫米、6小時就達到393毫米，陸空交通一度癱瘓，尤其與那國島機場內，6時至9時間降下了273.5毫米，創下雨量新紀錄。

地方政府立刻發布停課命令以及大雨、土石流警報，雖然雨勢在11時左右趨緩，但當地已傳出不少淹水、土石流與道路坍方等災情，所幸並無居民傷亡。

根據日本氣象廳資料，1991年後以各地雨量統計推算出「50年一遇」預估值，與那國島的標準為6小時192毫米、48小時501毫米；若降雨強度超過「50年一遇」，日本政府可以發布最高級別的「大雨特別警報」，並對影響地區下達「避難指示」命令，讓居民立即撤離。

此次降雨6小時達393毫米，早就超過「50年一遇」程度，也是與那國島50年來最嚴重暴雨。不過氣象廳認為，暴雨有對流雨的短促特性，因此判斷降雨時間不會持續太久，最後只發布大雨警報及次級的避難勸告。