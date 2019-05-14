實現聚餐約…安倍晉三與TOKIO吃Pizza　粉絲尖叫：偶像太厲害了

▲日本首相安倍晉三與偶像團體TOKIO聚會。（圖／翻攝自推特／安倍晉三）

記者林瑩真／編譯

日本偶像團體TOKIO從1994年成立至今已經25年，早已是傑尼斯事務所的大前輩，也是日本知名偶像團體。不過他們的魅力連首相安倍晉三都臣服，在推特PO出5人一起聚餐的模樣，還直呼「真的是度過了很開心的時間」！

綜合日媒報導，日本首相安倍晉三在2018年12月時，因為雜誌的一個企畫而與TOKIO成員有了對談的機會，當時也約定好下次一起吃飯。沒想到，安倍晉三12日PO文指出，他真的在10日晚間與TOKIO的4名成員一起吃了Pizza，還特別感謝TOKIO成員致力於復興福島縣。

事實上，安倍晉三因為復興福島一事，與TOKIO有許多的互動機會，連TOKIO隊長城島茂也曾經作為農業代表，進入官邸開會。事後，TOKIO成員之一的松岡昌宏也向記者透露，這次的聚餐大家聊得「非常開心」。

不過外界認為，安倍晉三上任後並無明顯政績，此番與藝人合照也有利用藝人名氣的聲音出現；加上過去傑尼斯事務所對於藝人的照片等肖像權有非常嚴格的規定，幾乎不能使用社群軟體，近年來才漸漸開放，因此安倍晉三PO出照片的舉止是否違反傑尼斯規定，也是爭議之一。

不過大部分TOKIO的粉絲還是認為偶像太厲害，「竟然跟首相吃飯了」、「真不愧是TOKIO」、「好想知道TOKIO有沒有吐槽首相」、「果然是農業組www」。

至於TOKIO前成員山口達也，因為2018年4月爆出涉嫌猥褻女高中生，因此被日本警方移送法辦，之後也召開記者會流淚致歉，目前已經退團。