澳小鎮乾旱「恐怖汙水」入侵　沖澡長紅疹…喝水也生病

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澳洲新南威爾斯省西北部小鎮過去一年面臨嚴重乾旱，而當地居民倚賴的唯一水源巴望河（Barwon River）幾乎完全停止流動，水質變得非常糟糕。當地居民抱怨，光是沖澡5分鐘就讓背上長滿紅疹，水龍頭一打開便飄出臭味，就連飲用水也出現問題，喝了可能會出現嚴重不適。

《每日郵報》報導，科拉雷內布賴小鎮（Collarenebri）乾旱問題始終沒有獲得有效解決，巴望河水位持續下降，如今河水變成一片泥濘，不但出現鳥類、魚類的屍體，也有綠藻問題。儘管當地設有自來水過濾系統，但根據當地人的說法，這層過濾裝置早已失效，目前鎮上大約650名居民只能仰賴外界送來的瓶裝水過活。

當地居民佛列克（Flick）夫婦拍下影片提到，喝了當地的飲用水可能會造成腎臟或膀胱出現感染問題，「（水裡面）有很多蟲」。而一名送水志工的後背出現大片紅疹，只因為他沖了5分鐘的澡。從小在科拉雷內布賴長大的韋瑟羅爾（Raymond Weatherall）表示，當他要準備回老家的時候，他都會先洗完澡才會出發到當地。

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

目前小鎮處於五級限水狀態，當地居民完全倚賴瓶裝水過生活，志工每2周會帶著瓶裝水來到科拉雷內布賴，每個人只分配到20公升的水，而這些水必須要撐到下次志工到訪的那一天。

當地議員巴特勒（Roy Butler）表示，水資源危機是當地政府管理不佳所造成的，而旱災只是加劇危機的催化劑。此外，當地除了缺水問題外，也因為夏天氣溫飆升，許多人出現脫水的狀況；根據當地醫院的說法，今年夏天脫水的病例比往年高上許多。

當地居民查瑞迪（Kevin Charity）坦言，隨著河水水位下降，大家的生活水準及就業前景也跟著大幅下滑，許多人最後選擇離開小鎮，主要大街的樣貌正一步步走向「鬼城」（ghost town）的樣子，隨處可見被木板封起來的商店。