川普調高關稅　美國面臨走回貿易保護主義歷史交叉口

▲川普在近期的中美貿易戰可看出，他熱衷把提高關稅當做談判武器。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期在中美貿易戰裡，熱衷把提高關稅當作絕佳的談判籌碼，針對中國商品進口稅率由原本10％調升至25％。但專家們卻警告，此舉將加劇美國與全球經濟成長變慢，更造成美方消費者與企業要自行吸收關稅，一旦開始對中國徵收額外關稅，就等同於美國再度回到貿易保護主義時期。

《華盛頓郵報》（Washington Post）指出，從調升稅率開始即表示川普已經減弱對中國的談判耐心。此外，川普曾說，關稅將替美國帶來更多財富，連歷年來最卓越的協議都比不上，且此作法更簡單、更快速，未來也會持續提高產品關稅，不打算降回原本的稅率。

川普的決心意味著美國可能面臨走回貿易保護主義的歷史交叉口，有很長一段時間的經濟政策都會擁護關稅壁壘。美銀美林公司（Bank of America Merrill Lynch）的經濟學家指出，最近與中國談判情勢可能會加劇減緩經濟成長的速度，如果再額外徵收關稅，會直接擊垮國內正在衰退的產業，而中國只會面臨到產品銷售額、競爭力下降的風險。

美國研究機構「貿易夥伴關係」（The Trade Partnership）估計，若對中國所有產品加稅，平均每戶的支出會超過2000美元（約新台幣6.2萬元）。美國消費技術協會（Consumer Technology Association）主席也指出，提高關稅將會產生災難性後果，舉例來說自去年9月對中國2000億美元的進口產品徵收10％關稅後，已經造成美國科技行業每個月至少損失10億美元。