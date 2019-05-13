好心幫嫩妹修車卻被告性侵　害他「丟工作和老婆」人生毀了

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澳洲一名男子好心幫一名路過的19歲女子修車，事後卻被對方控告意圖性侵，害他因此被關了2個星期，還失去了工作，老婆也和他離婚，雖然最後監視紀錄器畫面還他清白，但已無法再回到原本幸福的生活。

36歲男子凱南(Kenan Basic)去年11月在雪梨西南部班克斯鎮(Bankstown)開車時，發現19歲女子格雷(Caitlyn Gray)因為車子拋錨站在路邊，他便好心幫忙修車，最後花了約2個小時才順利解決問題，還確定對方的車真的可以開走才離開，沒想到事後卻被指控性侵而被捕。

格雷告訴警方，凱南威脅她用身體交換幫忙修車，接著便把她推到車內進行猥褻，車子修好後，對方還開車尾隨她。格雷的指控導致凱南在牢中被關了2星期，結果工作被開除、妻子也決定離婚，然而路上的監視紀錄器畫面卻拍到，他真的只是幫忙修車，修車結束後，格雷還開心和他擁抱以示感謝，完全看不出來有遭到性侵的跡象。

格雷最後在警方的偵訊下坦承說謊，才終於還了凱南清白，但目前仍不清楚她說謊的動機，因為涉嫌誣告以及提供虛假性的說詞，下周將會出庭應訊。凱南則表示，如今終於可以鬆一口氣，「過去幾個月對我來說宛如惡夢，尤其是知道自己是清白的」，因為這件事情對他所造成的陰影，以後再也不敢在街上隨便幫助其他女性。

▼男子好心幫忙女子修車，卻莫名被告性侵。（圖／示意圖／達志影像）