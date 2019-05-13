以色列感念美國承認戈蘭高地主權　新屯墾區用川普命名

▲美國總統川普承認以色列在戈蘭高地的主權。中間為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日表示，為了紀念美國總統川普承認以色列在戈蘭高地的主權，已允諾在戈蘭高地（Golan Height）新建的屯墾區，將以川普的名字命名，並且已經開始推動進程。

據外媒報導，納坦雅胡在每週的內閣會議上表示，非常讚賞川普總統所做出的歷史性決定，所以在戈蘭高地內找到了一個新的屯墾區，並將以川普的名字命名之。他還強調，這項程序也已經開始進行。

過去國際間都普遍認為以色列佔領了戈蘭高地，而川普在3月時對外承認以色列擁有其主權，宣稱該地對以色列具有非常重要的戰略價值，可以維持地區穩定。川普的決定也遭到英國、法國、土耳其等國家反對，敘利亞也強烈譴責美國的行為，將會「用盡一切手段」搶回戈蘭高地。

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▲戈蘭高地周圍環繞許多國家，是一重要的戰略位置。（圖／路透社）

戈蘭高地位於敘利亞西南部，周圍也被黎巴嫩、約旦、以色列等國家包圍。一戰後戈蘭高地隸屬於法國委任統治地敘利亞，在敘利亞獨立後也擁有其主權，以色列於第3次中東戰爭自敘利亞手中搶奪戈蘭高地，自此以後便宣稱該地是以色列的一部份。