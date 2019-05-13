戰略第二階貿易戰開打！比控制、持久力　陸能損美「非經濟利益」

▲中美貿易戰升溫，軍事評論家邱世卿認為，短期內美國可能獲益，但長期來看，貿易戰是比拚中美雙方的控制力及持久力。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美中貿易協商邊談邊打，美國總統川普更揚言，將要對中國其餘3,250億美元商品課徵25%關稅，也撼動全球金融市場。前空軍軍官、軍事評論家邱世卿對此在臉書發文分析，「明天開始貿易戰將進入戰略上第二階段，美國目前透過關稅的高壓力希望能讓中國就範，短期內可以獲得額外財政挹注，但中國有更多方式可以損害美國非經濟利益，時間一長，貿易戰比拚的便是誰的控制力強、誰能撐更久」。

邱世卿指出，除了早前已調高25%關稅的2000億美元中國大陸商品外，其餘還未被課徵懲罰性關稅的商品，也將全面被課徵關稅，「代表明天開始，美國與中國的貿易戰將進入戰略上的第二階段。美國將進攻壓力拉到最高，端看中方是否願意屈服，川普有不能拖的壓力，但中國沒有，從這次中國談判的態度來看，川普想藉由全面性關稅壓力，快速清戰場的打算可能落空」。

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▲中美貿易戰磋商。（圖／美聯社）



邱世卿認為，「短期上，美國政府可以從調高的關稅獲得額外的收入，但是貿易戰的真正戰場並不只是在關稅與貿易上，還有更多方式可以讓美國在非經濟的利益上，受到遠超過1000億或3000億的損失，例如北朝鮮、伊朗、委內瑞拉等地，有總統國家安全事務助理約翰.波頓、國務卿龐佩奧拼命開副本，中國不愁沒有地方讓美國不開心」。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與中國副總理劉鶴,貿易協商,貿易戰。（圖／路透社）



不過邱世卿也說，貿易戰短期內對中國經濟會有打擊是免不了的，「但只要不是致命性損失，對經濟影響的效果會逐漸遞減，最終就是二方就比誰的控制力強，誰又能能撐得比較久」，也因此進入第二回合，才是真正的貿易戰開打。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）10日表示，已收到總統川普（Donald Trump）下令展開程序，將所有中國進口的貨物提高關稅，今（13）日將公佈細節。

據《路透社》報導指出，美國零售商目前已開始採取應對措施，但仍然無法抵擋一次調高至25%的關稅成本。儘管從中國出口到美國的時間，讓市場能有一段「緩衝期」，零售商店的價格不會立即受到影響，管理諮詢公司埃森哲（Accenture）主管埃里格（Brian Ehrig）表示，消費者至少還要再過3至4個月，才會感受到調漲後的新價格。