6歲弟「孤單想交朋友」報案　員警上門後這樣做...網讚：超暖心

▲ 男孩覺得孤單於是報警，警方不但沒有責備，還成為他的好朋友。（圖／翻攝自Facebook／City of Tallahassee Police Department）

國際中心／綜合報導

身為「人民保母」，警察經常會接到各式各樣的報案、求助電話，面對部分已經偏離了工作內容的委託，該如何應對也是對警方的一項考驗。美國佛羅里達州當地警局最近就收到一通來自6歲小男孩的來電，報案裡由竟然只是因為「覺得太孤單」，然而員警後續「耐心又適當」的處理方式，不但解決了男孩的困擾，還獲得了網友們的一致讚賞。

綜合外媒報導，佛羅里達州塔拉赫西（Tallahassee ）警方7日在臉書發文，文中提到，他們最近收到一位6歲小男孩的報案電話，「男孩在電話中說他很傷心，所以向我們求助。於是我們的員警喬（Joe White）就馬上出動前往男孩家。」

到了男孩家後，喬先是與男孩的母親進行了談話，這才發現母親根本不知道自己的兒子撥打了911報案。接著，喬又詢問了男孩報案原因，男孩告訴他，自己剛才與母親吵了一架後，覺得相當孤獨，「我很難過，又很孤單，我好想要一個朋友，你能當我的朋友嗎？」

聽完男孩的苦衷，喬並沒有因此責備男孩這麼做「浪費警方的人力、時間」，反而馬上回應對方「好呀！我當你的朋友」。接著，他耐心的告訴男孩「911報案電話是在緊急的情況才能使用、相當重要」，還讓男孩坐上自己巡邏車，帶著他短暫體驗了一下警察的日常任務。體驗結束後，他甚至又買了一隻絨毛娃娃當作「友誼紀念」送給男孩，2人還一起拍照合影，原本悶悶不樂的男孩這時也露出了燦爛的笑容。

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▲ 喬讓男孩坐上巡邏車，體驗員警日常任務 。（圖／翻攝自Facebook／City of Tallahassee Police Department）

警方後來也提到，他們其實經常會接到這樣的電話，這些孩子可能身陷家庭暴力、校園霸凌的威脅，或是情緒、精神狀態不太穩定，這次的案例，在與母親和男孩分別聊過後，發現他只是單純「鬧脾氣」而已，「很開心能藉由這個機會，能給予孩子一些正面的訊息，在我們好好的與他溝通、教育後，他已經有所成長，我們也獲得了一個新朋友呢！」

事後，網友們也在下方留言，「好暖的故事！小男孩需要的正是一位朋友，這位警察的處理方式真的很棒，這樣的教育方式遠比責備更有用。」、「小男孩交到了一位特別的朋友，好感動！」、「我們家也這在這一帶，如果小男孩覺得孤單，也歡迎他隨時過來找我們一起玩！」

▼ 喬的暖心舉動，讓男孩重拾笑容 。（圖／翻攝自Facebook／City of Tallahassee Police Department）