14歲少年幫忙照顧11條受訓警犬　遭4狗圍攻活活咬死

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美國麻薩諸塞州一名14歲少年幫忙一名訓練警犬的婦女照顧對方的狗時，竟然遭其中4條狗圍攻活活咬死，而載他去打工地點的奶奶，由於覺得情況有異便找人幫忙查看，結果一位鄰居找到了他的遺體。

14歲少年黑澤爾(Ryan Hazel)時常在49歲女子鄧莫爾(Scott Dunmore)外出時，幫忙照顧其所養的訓練警犬，9日下午6時他前往對方位於波士頓以南約74公里的戴頓(Dighton)家中，幫忙照顧11條大狗，一小時後人卻沒有出來。祖母表示，通常黑澤爾照顧狗兒只需要30至45分鐘，所以她開始擔心，便打電話給黑澤爾父母，對方又連絡一名鄰居前來現場幫忙查看。

該名鄰居抵達現場後，在院子裡看到被狗包圍的黑澤爾，身上各部位都遭到攻擊佈滿傷痕，雖然他試圖進行心肺復甦術，但仍被隨後趕到的醫護人員宣告死亡。事發當時，鄧莫爾所飼養的11條大狗，其中3條荷蘭牧羊犬和1條比利時瑪連萊犬跑了出來，其他7條狗則被關在院子裡。

目前鄧莫爾所養的11條狗全被警方羈押調查，將被隔離10日，據了解，黑澤爾每周四都會前去鄧莫爾家幫忙打理狗狗，並且已經長達1年，涉案的大狗看起來也沒有營養不良或受虐的情況，警方目前仍在調查事發原因。聽聞這起不幸消息，有黑澤爾的親友在GoFundMe發起募款活動，截至目前為止已募得超過3.4萬美元（約台幣108萬元）。

▼正在接受警犬訓練的大狗，竟然咬死14歲少年。（圖／示意圖／達志影像）