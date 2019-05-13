狠父6.7萬賣6歲女兒供「斬首剁腳」！　深信能製成「發大財」魔藥

▲為了賺大錢，坦尚尼亞狠父竟出售6歲親生女兒供「斬首剁腳」製成魔藥。示意圖。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

坦尚尼亞一名狠父因出售6歲女兒給他人分屍殺害而被捕，原因竟僅僅是相信女兒的身體部位拿來製作藥水後，可以讓他發大財 。警方聲明則指出，女童被發現時遭斬首，右腳遭截，而參與犯行的治療師目前仍然在逃。坦尚尼亞的巫醫也常以白化症患者的身體「煉藥水」，希望能帶來財富與好運。

據The New Vision報導，當地警方報告表示，姆貝亞西南地區上周發現遇難女童嘉菲特（Rose Japhet）的遺體，該地區也曾發生多起儀式性的兒童凶殺案。6歲的嘉菲特被發現時，「屍體已經身首分離，右腳則被剁掉後就近掩埋。」

警方隨即於11日逮捕涉案的嘉菲特父親，經調查後發現，狠父以500萬坦尚尼亞先令的價格（約6.7萬元台幣），把嘉菲特賣給一名商人，因為對方承諾會將女童的右腳交給另名治療師，藉此製作出讓狠父「賺大錢」的魔藥。該名商人也已經遭逮，但治療師仍在逃中。

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▲▼非洲部落迷信吃白化症者能治病，因此許多病童被獵殺。（圖／達志影像／美聯社）



案發地姆貝亞位於瓊貝（Njombe）附近，該地於去年12月份曾傳多起兒童綁架案，受害者於1月中旬被發現時，多數人的生殖器遭切除、牙齒被拔掉。官員研判，此案應該與巫術有關，因為東非當地巫醫要求人們用人體器官來進行相關儀式。聯合國也曾數度對東非的「白子殺戮」提出示警，並譴責這些殘忍凶殺案。

在坦尚尼亞這類案件並不罕見，由於族群的基因特殊性，該國每1500 人就有一名白化症患者，是非洲白化症患者最高密度的國家，而當地人則深信，白化症患者的身體部位可以做成護身符，或者製作帶來財富與好運的藥水，不過坦國媒體目前並未說明遇害女童是否為白子。