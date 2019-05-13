雞姦、性虐多名8至10歲童！男子躲FBI通緝23年後自首

▲希爾比斯逃23年後自首。（圖／取自clackamas county sheriff）



國際中心／綜合報導

美國一名涉嫌多起兒童性侵案的男子遭通緝23年，10日下午他主動向奧勒岡州警局投案。根據美國聯邦調查局表示，現年62歲的希爾比斯（Wayne Arthur Silsbee）涉嫌多起8至10歲女童的性侵案，自1996年9月通緝至今，目前他以5萬美元保釋金被關押在克拉卡馬斯郡（Clackamas County）的監獄，等待後續調查審判。

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▲FBI的通緝令。（圖／取自FBI）



根據CNN報導指出，希爾比斯涉嫌在1995年9月至1996年4月間，對多名8至10歲女童進行性侵，紀錄顯示，他面臨一級雞姦、一級性虐待、危害未成年人福利和一級非法性侵的指控。克拉卡馬斯當局在1996年7月24日發出逮捕令，1996年9月19日，美國聯邦調查局發布了聯邦逮捕令，指控他非法逃跑以逃避起訴。

外媒指出，希爾比斯曾當過保安、稅務員、校車司機和倉庫管理員，他還為多家臨時服務機構工作，據傳他也是基督復臨安息日會（Adventist Church）的活躍成員。FBI表示，希爾比斯都挑熟識的孩童下手，趁著照顧他們或是假藉參加活動的名義，對他們進行性侵。